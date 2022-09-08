Реставрацию фабрики-кухни в Самаре завершат в конце 2022 года

Восстановление памятника архитектуры близится к завершению / Фото: hinshtein.ru

Стало известно, как в Самаре продвигается реконструкция памятника архитектуры – фабрики-кухни. Работы близятся к завершению, полноценное открытие филиала Третьяковки намечено на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Работы идут по графику. К настоящему времени специалисты усилили фундамент здания, отреставрировали перекрытия и кровлю, сделали две главные входные группы, провели остекление, восстановили утраченные переходы из молота в серп.

Подрядчику осталось установить лифты, смонтировать климатическое оборудование, сделать освещение, проложить слаботочные сети, а также благоустроить прилегающую территорию. Все эти работы находятся в финальной стадии. Планируемый срок окончания – конец 2022-го.

В этом году филиалу Третьяковки необходимо приспособить здание к музейным нуждам и продолжить выставочную деятельность, чтобы в 2023-м приступить к полноценной работе.