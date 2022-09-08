Жителям Самары рассказали, как сэкономить на продуктах в сентябре 2022 года

Жители смогут купить продукты по самой низкой цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Подобные проверки помогают отслеживать динамику стоимости.

По полученным данным на 8 сентября 2022 года, баранину (кроме бескостного мяса) выгоднее всего купить за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Капусту белокочанную за 12,29 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Крупу гречневую за 96,11 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло за 86,65 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района, сообщает городская администрация.

Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах города. Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальных страницах мэрии.