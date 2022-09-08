Лучшие работники самарского завода «Кузнецов» получат льготы от Новикомбанка

Программа «Развитие» станет дополнительной мотивацией заводчанам к совершенствованию навыков

ПАО «ОДК-Кузнецов» присоединился к программе Новикомбанка «Развитие», которая направлена на поощрение лучших работников. Теперь сотрудники самарского завода будут доступны особые условия обслуживания в опорном банке госкорпорации «Ростех». Соглашение подписали управляющий директор предприятия Алексей Соболев и управляющий допофиса финансовой организации Игорь Егоров.

– Программа «Развитие» – дополнительная мотивация для людей к совершенствованию навыков и повышению квалификации, участию в ежегодных конкурсах профессионального мастерства. В первую очередь воспользоваться привилегиями смогут специалисты, внесшие весомый вклад в создание новой продукции, – отметил Алексей Соболев.

Претендовать на банковские продукты и услуги на льготных условиях смогут следующие работники: победители корпоративных премий и производственных конкурсов, обладатели трудовых наград и поощрений, высокопрофессиональные молодые специалисты, участники боевых действий и сотрудники, выполняющие связанные с военными операциями работы. Им будут доступны льготные ставки по ипотеке и кредиты на образование и другие цели по сниженной ставке.