В Самарской области пройдет парад ретро автомобилей 9 сентября 2022 года

В регионе пройдет ретро парад. Фото: профсоюзная организация "АвтоВАЗ"

В городе Тольятти Самарской области планируют провести парад ретро автомобилей. Колонна автомобилей проедет вдоль главного корпуса завода.

По сообщению представителей завода «АвтоВАЗ», парад проведут в честь 50-летия «Тройки» и 45-летия «Нивы». Мероприятие начнется в 11:30 в пятницу, 9 сентября 2022 года. Колонна из ретро автомобилей проедет вдоль главного корпуса завода по южной стороне. Завершится представление в 11:45. Жители смогут посетить парад и поприветствовать участников.

Также горожане смогут сделать памятные фотографии с 12:30 до 13:00. Выставка ретро автомобилей пройдет на площади имени В.Н. Полякова.