В Самаре на эстакаде по улице Ново-Садовой уложили асфальт

На эстакаде уже уложили асфальтное покрытие. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают строительство развязки на улице Ново-Садовой. Рабочие уже уложили асфальтное покрытие.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал на своей странице видео с высоты птичьего полета. Строители продолжают работу на 6-полосной развязке. Отмечают, что строительство эстакады могут закончить в ближайшее время. Уже в этом году планируют пустить пробное движение по дорожному участку.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря. Одни считают, что развязка разгрузит движение, другие – сомневаются.