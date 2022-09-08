В Самарской области поймали двух похитителей «черного золота»

Правоохранители нашли незаконную врезку в Волжском районе Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области двоих местных жителей поймали на хищении нефти. Они сделали самовольную врезку в Волжском районе. Желание обогатиться на «черном золоте» подвело их под уголовную статью.

– По версии следствия, подозреваемые не позднее 26 августа 2022 года, находясь вблизи поселка Тринадцатый Волжского района, сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод МНП «Гурьев – Куйбышев». Также они провели от этого места патрубок и изготовили отвод, – сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В отношении двоих жителей региона следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводу, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Правоохранители изъяли у подозреваемых транспортные средства и установку горизонтального бурения. Назначены необходимые экспертизы. Счета нефтеврезчиков арестовали. Одного из злоумышленников суд отправил под стражу, а второго – под домашний арест. Расследование продолжается.