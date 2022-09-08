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Общество8 сентября 2022 14:46

Самарцам рассказали, где пройдет салют в честь Дня города 11 сентября 2022 года

Жители смогут посетить праздничное мероприятие
Алена ПРОВКИНА
Салют устроят в трех районах города

Салют устроят в трех районах города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям и гостям Самары рассказали, что готовят в честь Дня города 11 сентября 2022 года. Ранее самарцам предоставили полную программу мероприятия.

Отмечают, что фейерверк планируют запустить сразу после концерта на площади Куйбышева. Также салют устроят в двух района города – Куйбышевском и Кировском. Пока нет точной информации о времени проведения.

Жители смогут насладиться праздничным концертом Ольги Кормухиной, Александра Маршала и группы «Любэ». День города будут отмечать 9, 10 и 11 сентября 2022 года.