В Промышленном районе Самары перенесут мероприятия в честь Дня города 9 сентября

В областной столице ожидается ливень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары и области предупредили о переносе мероприятий, посвященных празднованию Дня города в Промышленном районе - речь идет о запланированных на 9 сентября событиях. Виноваты во всем погодные условия. По информации администрации района, празднование проведут на следующей неделе.

10 сентября все запланированные мероприятия состоятся. В парке имени Гагарина пройдет концертная программа с участием творческих коллективов в 17:00. Также на площадке перед торговым центром «Парк Хаус» проведут выставку электромобилей в 11:00.

Напомним, 9 сентября 2022 года в областном центре ожидается ливень. Жителям следует, отправляясь на мероприятия, брать с собой плащи и зонтики.