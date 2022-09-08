Самарский блогер показал, что стало с загоревшимся автомобилем на улице Мечникова

Автомобиль загорелся ночью. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезного возгорания. На улице Мечникова вспыхнул припаркованный автомобиль.

Городской блогер Евгений Щекин показал на видео, что стало со сгоревшим автомобилем. По предварительной информации, легковая машина вспыхнула ночью с 7 на 8 сентября 2022 года. Возгорание могло произойти из-за замыкания проводки.

Судя по полученным кадрам, от автомобиля остался только металлический корпус. Сколько времени простоит сгоревший автомобиль – пока неизвестно. О пострадавших и погибших не сообщается. Соответствующий запрос о получении информации направлен в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.