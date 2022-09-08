В Самаре ограничат движение транспорта по улице Средне-Садовой до 12 сентября 2022 года

Жителям рекомендуют ознакомиться со схемой

Жителей Самары предупредили о временном ограничении движения по улице Средне-Садовой. На участке рабочие будут проводить техническое перевооружение теплотрассы.

По информации городской администрации, временное ограничение будет действовать с 00:00 9 сентября до 05:00 12 сентября 2022 года. Специалисты перекроют участок в районе дома по улице Победы, 78. Власти предоставили подробную схему движения. Временная мера связана с техническими работами.

Автомобилистам рекомендуют планировать свой маршрут заранее. Движение в скором времени восстановят.