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Происшествия8 сентября 2022 17:00

В Самаре три злоумышленника окажутся в тюрьме за подделку банковских билетов

Дело направили в суд
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленники понесут уголовную ответственность

Злоумышленники понесут уголовную ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о деятельности преступной группировки. Три злоумышленника подделывали билеты банка России.

По данным прокуратуры Самарской области, подозреваемые успели совершить 14 преступлений. Злоумышленники объединились зимой, чтобы хранить и перевозить поддельные купюры. С февраля по март этого года они сбыли 14 купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Правоохранители также изъяли 12 поддельных купюр.

Следствие по делу уже завершили и передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.