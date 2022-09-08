В Самаре три злоумышленника окажутся в тюрьме за подделку банковских билетов

Злоумышленники понесут уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о деятельности преступной группировки. Три злоумышленника подделывали билеты банка России.

По данным прокуратуры Самарской области, подозреваемые успели совершить 14 преступлений. Злоумышленники объединились зимой, чтобы хранить и перевозить поддельные купюры. С февраля по март этого года они сбыли 14 купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Правоохранители также изъяли 12 поддельных купюр.

Следствие по делу уже завершили и передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.