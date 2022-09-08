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Общество8 сентября 2022 17:30

В Самарской области работники центра гражданской защиты освободили застрявшую собаку на набережной

Животное застряло в ограждении
Алена ПРОВКИНА
Собака застряла в заборе. Фото: Андрей Дербенев

Собака застряла в заборе. Фото: Андрей Дербенев

В городе Тольятти Самарской области специалисты центра гражданской защиты не остались равнодушными и помогли упитанной собаке. Животное застряло в ограждении.

По сообщению директора учреждения Андрея Дербнева, собака застряла в заборе в сентябре 2022 года. Сотрудники центра решили помочь животному и освободили из плена ограждения. Собака выбралась из секции забора. К счастью, после спасения и пережитого стресса потерпевшая получила сытный обед.

Сейчас со спасенной собакой все хорошо. Напомним, что в прошлом месяце спасателям удалось освободить енота, застрявшего в решетке подвала.