В Самарской области работники центра гражданской защиты освободили застрявшую собаку на набережной

Собака застряла в заборе. Фото: Андрей Дербенев

В городе Тольятти Самарской области специалисты центра гражданской защиты не остались равнодушными и помогли упитанной собаке. Животное застряло в ограждении.

По сообщению директора учреждения Андрея Дербнева, собака застряла в заборе в сентябре 2022 года. Сотрудники центра решили помочь животному и освободили из плена ограждения. Собака выбралась из секции забора. К счастью, после спасения и пережитого стресса потерпевшая получила сытный обед.

Сейчас со спасенной собакой все хорошо. Напомним, что в прошлом месяце спасателям удалось освободить енота, застрявшего в решетке подвала.