В Самаре открыли мемориальную доску Геннадию Задыхину

Мемориальная доска открыта на здании администрации Советского района Самары

8 сентября состоялось открытие мемориальной доски советскому государственному деятелю, председателю Куйбышевского горисполкома Геннадию Задыхину. Она появилась на здании администрации Советского района.

Геннадий Задыхин известен тем, что дал жизнь многим молодым специалистам завода «Металлист», на котором возглавлял партком. Будучи председателем горисполкома Куйбышева, он смог наладить регулярное пассажирское движение на первой ветке метро, под его руководством было завершено строительства третьей очереди набережной, организована подготовка и проведение празднования 400-летия города. С 1988 года Геннадий Задыхин работал в облисполкоме, а с 1991 по 1993 год на должности первого заместителя главы администрации области.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, принимавший участие в церемонии открытия мемориальной доски, был лично знаком с Геннадием Задыхиным.

- Сегодня большое событие не только в жизни Советского района, но всего города и области. Я знал Геннадия Васильевича Задыхина много лет, познакомился с ним после окончания института, он мой земляк – из Пензенской области. И могу сказать, что это был совершенно необычный человек, неординарная личность: талантливый, энергичный, деятельный. И самое главное – он очень любил людей, душевно и с сопереживанием к ним относился, делал всё, чтобы улучшить жизнь вокруг. Он ценил мнение старших товарищей и не боялся брать на себя ответственность, честно служил любимой самарской земле, обществу, людям.

Геннадий Васильевич Задыхин остался в нашей памяти неутомимым тружеником, выдающимся организатором, чутким, отзывчивым человеком и настоящим патриотом, - отметил он.