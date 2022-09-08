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Происшествия8 сентября 2022 18:19

В Самарской области семье погибшего работника выплатили почти 1 миллион рублей

Мужчина скончался на производстве
Алена ПРОВКИНА
Пожилой матери погибшего выплатят моральную компенсацию

Пожилой матери погибшего выплатят моральную компенсацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области скончался работник предприятия. Его ударило током в прошлом году.

По данным прокуратуры региона, происшествие на производстве случилось в 2021 году. Работника АО «ЖКБ Тольяттинское» ударил разряд тока. Из-за несчастного случая мужчина скончался. Суд продолжил работу о взыскании компенсации семье погибшего. Трагедия произошла из-за ненадлежащего обеспечения условий безопасности труда.

Отмечают, что пожилой матери погибшего выплатят 950 рублей за моральный вред. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.