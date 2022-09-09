В Самарской области директор организации задолжал сотрудникам 3 миллиона рублей

В данный момент все задолженности погашены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе разгорелся скандал в ООО «БЧ-Терминал». Оказалось, что директор предприятия не платил зарплату работникам и задолжал приличную сумму.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, 89 подчиненных не получали заработную плату более 30 дней. В результате сумма долга перед ними превысила 3 миллиона рублей.

В дело вмешались представители надзорного органа. Прокурор района внес работодателю представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юрлица ООО «БЧ-Терминал» было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП ( «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти деяния не содержат уголовно наказуемого деяния»).

Отмечается, что на сегодняшний день все долги перед работниками погашены.