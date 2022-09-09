В Тольятти мужчина подарил «работнику банка» 3 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на множественные предупреждения, жители Самарской области продолжают страдать от действий мошенников. Не спасает и тот факт, что мошенническая схема с использованием сотовой связи давно знакома каждому. Тем не менее, всякий раз такие звонки оборачиваются не в пользу пострадавших.

На этот раз жертвой мошенников стал житель Тольятти. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 59-летнему мужчине позвонил «сотрудник банка» и предложил свою помощь.

– Неизвестный сообщил, что хочет помочь в аннулировании якобы оформленного на имя пострадавшего кредита. Однако для этого жителю Тольятти нужно оформить кредит на предложенную им сумму и перевести деньги на указанный счет, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Мужчина поверил аферисту и частями перевел ему порядка 3 миллионов рублей. Конечно, после этого звонивший перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.