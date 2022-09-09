В Самаре появилась программа мероприятий в День города 9 сентября 2022 года

Самарцев ждут насыщенные выходные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

6 сентября 2022 года Самара начала празднование Дня города. По традиции мероприятия растянулись на несколько дней. Всего их будет около 150 – они пройдут как на крупных городских площадях, так и во дворах.

В пятницу, 9 сентября, самарцы соберутся на склоне площади Славы. Здесь состоится фестиваль «Самара OPEN JAZZ» и гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта «От Калининграда до Сахалина».

На сцену выйдут известные исполнители, в числе которых – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew. Начало – в 17:30.

В субботу, 10 сентября, праздник продолжится там же, на склоне площади Славы. На сей раз жители и гости областной столицы смогут насладиться классической музыкой. А 11 сентября празднование Дня города «переедет» на площадь Куйбышева. Здесь перед зрителями выступят еще несколько известных артистов, в том числе – группа «Любэ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Джаз, классика, Любэ и станкозавод: главные события, которые нельзя пропустить на День города в Самаре 10-11 сентября 2022 года (подробности)