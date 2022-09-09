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Общество9 сентября 2022 5:58

Самарцы признались, что не боятся новой волны коронавируса

Опасения возникли только у 1 из 20 жителей города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Наиболее спокойно к текущей обстановке относятся мужчины

Наиболее спокойно к текущей обстановке относятся мужчины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая волна коронавируса вызвала заметный страх у россиян. Однако жители Самары ее не опасаются. Во всяком случае, серьезного страха нет. Об этом заявили 62% опрошенных, сообщает SuperJob.

Интересно, что по большей части заболевания не бояться те, кто так и не сделал прививку. Респонденты, не вакцинированные от ковида, гораздо чаще вакцинированных говорили, что он совсем не вызывает страха – 67% против 62%.

Однако нашлись самарцы, которые всерьез опасаются новой волны коронавируса. Таковых оказалось 33%, в основном – женщины. Самарчанки старше 45 сообщили, что испытывают сильный страх. При этом представители сильного пола относятся к обстановке вполне спокойно – об этом заявили 66% опрошенных мужчин.