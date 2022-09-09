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Общество9 сентября 2022 6:25

Самарский облсуд отказал прокуратуре в удовлетворении иска об отставке главы Октябрьска

Представители надзорного органа обратились в суд после того, как депутаты отказались лишать должности мэра города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Решение по иску было вынесено 8 сентября

Решение по иску было вынесено 8 сентября

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 8 сентября, Самарский областной суд вынес решение по иску прокуратуры. Заявление касалось отставки главы Октябрьска Александры Гожей.

Напомним, представители надзорного ведомства полагали, что мэр Октябрьска незаконно начислила себе выплаты на сумму более 400 тысяч рублей. При этом такие решения должна принимать дума Октябрьска.

В конце прошлого года прокуратура обратилась к народным избранникам с требованием досрочно лишить Александру Гожею занимаемой должности. В качестве повода были обозначены коррупционные нарушения. Однако депутаты от такого решения отказались.

Тогда надзорный орган решить разобраться в ситуации через суд, но 8 сентября слуги Фемиды отказали в удовлетворении иска, пишет «Волга Ньюс».