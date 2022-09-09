В Самаре из-за работ на теплотрассах перекроют улицу Береговую

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме

На следующей неделе в Самаре введут ограничения движения по улице Береговой. Проезд будет закрыт в районе дома №8. Информацию сообщили в мэрии.

Участок перекроют с 00:00 12 сентября по 05:00 16 сентября 2022 года. По данным городских властей, изменения связаны с работами по техническому перевооружению теплотрасс.

Администрация просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Напомним, в сентябре в Самаре будут перекрыты еще несколько проезжих частей. Речь идет о дорогах по улицам Ново-Садовая и Полевая. Ограничения введут в связи со строительством станции метро «Театральная».

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