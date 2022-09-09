Два человека пострадали в ДТП с «Chevrolet» и «Datsun» в Самаре

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в 12:10 8 сентября 2022 года на территории Самары. В Промышленном районе столкнулись иномарки, пострадали люди.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 26-летний водитель «Chevrolet Aveo» ехал по улице Вольской в сторону проспекта Кирова. Во время поворота налево на светофоре он не уступил дорогу «Datsun on-DO», за рулем которого был 49-летний мужчина. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель и 47-летняя пассажирка «Datsun on-DO». Их госпитализировали с места происшествия.