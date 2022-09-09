Сбер представил бизнес-сообществу Самарской области собственные практики в области ESG

В Самаре прошел бизнес-завтрак «Цели устойчивого развития и бизнес: проблемы, лучшие практики и перспективы», который был направлен на популяризацию лучших практик бизнес-сообщества региона в области достижения целей устойчивого развития и ESG. Сбер не только выступил соорганизатором мероприятия, эксперт банка также рассказал об опыте внедрения принципов ESG в операционную деятельность компании, о развитии корпоративного волонтёрства и о взаимодействии с НКО региона.

В ходе дискуссий участники затронули такие важные темы, как ESG-трансформация бизнеса на региональном уровне, формирование партнёрства и обмен лучшими кейсами между членами бизнес-сообщества, вовлечение жителей региона в ESG-проекты бизнеса и популяризация концепции устойчивого развития.

По итогам бизнес-завтрака участники договорились создать неформальный ESG- клуб как площадку для обмена опытом и инициирования партнёрских проектов между его членами. В него вошли представители более 15 компаний, общественных и научных организаций. Еще одним из результатов встречи стало решение о создании справочника лучших ESG-практик Самарской области. Он будет способствовать информированию общества и органов власти о проектах в сфере экологической и социальной ответственности, реализуемых компаниями и общественными организациями в регионе.

Встреча проводилась при поддержке и с участием спикеров Поволжского банка Сбербанка, ТПП Самарской области, «Комсомольской правды» и бизнес сообщества региона. Мероприятие прошло в Общественном центре Сбера, который не так давно получил «золотой» сертификат соответствия стандарту «Зеленый офис. Ecogreenoffice». Данный вид сертификации является добровольным и соответствует требованиям Постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ».