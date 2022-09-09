Самарским производителям окажут помощь в выходе на маркетплейсы

Благодаря поддержке предприниматели получат эффективный канал реализации своей продукции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предпринимателям Самарской области помогут выйти на маркетплейсы. Поддержку им окажут региональное минэкономразвития и центр «Мой бизнес», которые регулярно проводят обучение по работе на маркетплейсах и реализуют комплексную услугу по размещению на электронных площадках.

Комплексная услуга включает в себя регистрацию аккаунта, анализ и подбор ассортимента, создание товарных карточек, профессиональную фотосъемку продукции, подключение к ЭДО. После этого предпринимателям помогут подготовить первую поставку, упаковать товар и отгрузить на складе маркетплейсов. Они также смогут получить консультацию по ценообразованию, акциям и скидкам. На время предоставления услуги предпринимателя будет сопровождать персональный менеджер.

– Одним из наших востребованных инструментов уже несколько лет является размещение продукции на электронных торговых площадках. Мы помогаем предпринимателю избежать многих ошибок и сложностей, сэкономить время и силы, и на выходе получить эффективный канал реализации своего продукта, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Для того, чтобы получить услугу, нужно оставить заявку на сайте mybiz63.ru или обратиться в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.