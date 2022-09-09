Диск-гольф парк появился в Тольятти при поддержке ТОАЗа

Главная задача игрока – забросить диск в корзину или мишень

В четверг, 8 сентября 2022 года, в Тольятти торжественно открыли первый в регионе диск-гольф парк. Его построили на территории парка Комсомольского района. Проект «Алтиград» АНО «Федерация флаинг диска Тольятти» помогло реализовать ПАО «ТОАЗ».

Диск-гольф – это индивидуальный вид спорта. Главная задача игрока – забросить диск в корзину или мишень. Участники соревнования должны пройти расстояние от старта до конечной цели за наименьшее количество бросков. Заниматься диск-гольфом смогут люди разных возрастов и уровней подготовки. Команда Федерации флаинг диска Тольятти планирует регулярно проводить в парке тренировки и соревнования.

Отметим, создать парк для занятий диск-гольфом и закупить необходимый инвентарь организации помог грант от Тольяттиазота в рамках программы «Химия добра».

– Мы всегда откликаемся на общественные инициативы, направленные на развитие спорта и пропаганду ЗОЖ. Проект создания диск-гольф парка даст импульс для развития в Тольятти нового вида спорта и досуга. Также он направлен на благоустройство территории парка Комсомольского района, где появится новая зона современного и активного отдыха, - заместитель гендиректора по технической политике ПАО «ТОАЗ» Виктор Казачков.