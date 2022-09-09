Под Самарой мужчина украл у спящего друга сотовый телефон, чтобы купить алкоголь и продукты

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое было совершено на территории Сызрани. Там мужчина ограбил своего приятеля – он украл и продал его телефон. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшим оказался 62-летний житель Ульяновской области. Он рассказал полицейским, что встретился с 26-летним другом после долгой разлуки. Встреча была долгожданной и мужчины решили отметить это событие. Они пили алкоголь, но в какой-то момент пострадавший уснул. Когда он проснулся, друга уже не было, а вместе с ним исчез и сотовый. В полицию мужчина обратился после того, как не смог вернуть телефон своими силами. Материальный ущерб он оценил в 4 тысячи рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого по его месту жительства. 26-летний сызранец признался, что продал украденный телефон за 2 тысячи рублей. На них он купил продукты и алкоголь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.