Маршруты пяти автобусов временно изменили в Самаре

Автобусы не смогут ездить по участку улицы Самарской до конца этой недели / Фото: департамент транспорта Самары

В областной столице продолжают устранять последствия провала на пересечении улиц Самарской и Некрасовской. Грунт обвалился там во вторник, 6 сентября 2022 года. С того дня автобусы пяти маршрутов ходят по скорректированным схемам.

Судя по Яндекс.Картам, для движения закрыт участок улицы Самарской от Некрасовской до Ленинградской. Там ведутся ремонтные работы. Ориентировочный срок снятия ограничений – 23:59 воскресенья, 11 сентября 2022 года.

Напомним, автобусы « 2, 23 и 41 сейчас курсируют в сторону сквера Высоцкого по улицам Самарской, Некрасовской, Садовой и Ленинградской. Автобус № 3 едет по тому же маршруту в направлении улицы Речной, а № 5д так ходит в оба направления.