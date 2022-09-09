Праздничные мероприятия ко Дню города проходят в Самаре с 7 по 11 сентября

Завершится ряд праздничных мероприятий салютом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году Самаре исполняется 436 лет. Основная программа праздничных мероприятий начинается сегодня, 9 сентября. Об этом сообщает администрация Самары.

Сегодня, в амфитеатре площади Славы пройдет фестиваль «Самара open jazz» и гала-концерт, на котором выступят известные джазовые музыканты. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур «Мы – вместе!», а также концертные программы в разных местах города.

Завтра, 10 сентября, выставка электромобилей у ТЦ «Парк хаус» и праздничные мероприятия в парках и скверах Самары. В воскресенье, 11 сентября пройдет основной этап праздника.

С 10.00 до 20.00 на 2-й очереди набережной пройдет фестиваль фитнеса, ежегодная выставка «Сделано в Самаре». На 4-ой очереди набережной с 12.00 до 19.00 запланирована концертно-игровая программа «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи».

На главной сцене фестиваля можно буде увидеть показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и поучаствовать в открытом уроке по зумбе. Также с 14:00 и до 17:00 будут тематические площадки, мастер-классы по древнерусской каллиграфии, гончарному делу. С 17:00 до 19:00 подготовлена концертная программа. Завершится праздник салютом.