В Самаре собаки вновь напали на автомобиль в сентябре 2022 года

Так выглядит автомобиль после встречи со стаей. Фото: Макс Карпов

В областной столице продолжаются случаи нападения собак на автомобили. Очередной инцидент произошел в сентябре текущего года. Животные погрызли и поцарапали кузов машины. Информацию в соцсетях сообщил местный житель.

– Кошка забралась под автомобиль, а они таким способом пытались ее достать, – рассказал самарец.

Жители в комментариях обратили внимание на весь ужас ситуации. Однако они отметили, что все могло сложиться гораздо хуже – самарцы боятся, что в следующий раз на месте техники могут оказаться люди.

Отметим, что ранее в Самаре произошел куда более шокирующий случай. В одном из дворов на проспекте Карла Маркса стая собак буквально разбила иномарку. Животные вырвали провода от фар и стеклоомыватели, расцарапали и помяли капот, оторвали бампер.