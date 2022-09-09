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Общество9 сентября 2022 10:34

В Самаре родители школьников готовы выделять на внеклассные мероприятия менее 2000 рублей

Аналитики провели исследование
Алена ПРОВКИНА
Родители рассказали, сколько могут выделять на выездные мероприятия

Родители рассказали, сколько могут выделять на выездные мероприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские родители рассказали, сколько готовы выделять на посещение внеклассных мероприятий. В среднем сумма менее 2000 рублей.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в среднем родители школьником могут отдать 1700 рублей на внеклассные мероприятия. Большинство самарцев отпускает детей только в пределах города. Аналитики отмечают, что в младшем звене наиболее лояльны к выездным мероприятиям родители, доход которых до 50 тысяч рублей.

Интересно, что отцы школьников более экономны, на посещение театров или музеев они готовы выделить 1500 рублей. Матери же согласны отдать 1800 рублей.