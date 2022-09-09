В Тольятти суд отложил заседание по делу серийного убийцы Олега Рылькова

Олег Рыльков отбывает пожизненное наказание за ряд жестоких преступлений Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Уголовное дело в отношении 55-летнего серийного маньяка Олега Рылькова будет рассмотрено позднее. К такому решению пришел Центральный районный суд Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

– Суд отложил судебное заседание по делу Олега Рылькова ввиду ходатайства подсудимого о необходимости дополнительной подготовки к защите. Следующее заседание назначено на 29 сентября текущего года, – информирует региональная прокуратура.

Прения по делу «тольяттинского потрошителя» были назначены на 9 сентября 2022 года. Олега Рылькова доставили в зал суда еще утром. Отмечалось, что заседание проводится в закрытом режиме.

Напомним, серийного убийцу судят по п.п. «а,з,к» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»). Рылькова обвиняют в убийстве пяти женщин и 15-летней девушки. В преступлениях маньяк признался недавно, однако совершены они были еще в 1993-1994 годах.

Олег Рыльков считается одним из самых жестоких преступников России, на его счету десятки жертв. В настоящий момент он отбывает пожизненное наказание в тюрьме «Черный дельфин», куда его отправили за ряд преступлений. В их числе – убийство шестерых человек, пятеро из которых несовершеннолетние, 24 эпизода сексуального насилия над детьми, 34 эпизода разбоев и покушение на убийство несовершеннолетнего.