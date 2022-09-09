В Самарской области конкуренция за рабочие места снизилась в некоторых сферах деятельности

Заметное снижение произошло в сфере маркетинга, рекламы, PR. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анализ рынка труда Самарской области, сделанный hh.ru, показал, что в некоторых сферах уровень конкуренции за рабочие места снизился.

— Сейчас в регионе средний показатель равен 5,6 резюме на предложение о работе, весной он был равен 6, — сообщает пресс-служба hh.ru Поволжье.

Заметное снижение произошло в сфере маркетинга, рекламы, PR. Уровень профконкуренции уменьшился также в области «административный персонал» и банковской сфере.Противоположно им, прирост конкуренции наблюдался в сфере, в ИТ-сфере, а также в области «начало карьеры, студенты».

При этом в регионе сохраняется дефицит кадров. Особенно это касается работников медицины, фармацевтики, рабочего персонала. Помимо этого, работников не хватает в сфере строительства, недвижимости, добычи сырья и банковской сфере.