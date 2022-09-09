В День города самарцы смогут пройти тестирование на ВИЧ на площадке «Комсомольской правды»

В медицинском шатре любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию

В Самаре 11 сентября, в воскресенье, отпразднуют День города. Участие в масштабном городском празднике примет команда Самарского областного СПИД-центра.

На интерактивной площадке «Комсомольской правды» 11 сентября будет работать мобильная лаборатория. В медицинском шатре любой желающий сможет быстро, бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию и получить консультации по путям передачи, профилактике и лечению заболевания.

Результаты по итогам исследования будут доступны в течение 20 минут.

Прийти сдать тест можно на площадку «Комсомольской правды» на набережной на Маяковском спуске 11 сентября с 12:00 до 16:00.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter