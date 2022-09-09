В Самарской области мужчина обокрал пожилую соседку в общежитии

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области местный житель не постеснялся обворовать свою пожилую соседку. Злоумышленник похитил чужой мобильный телефон и банковскую карту.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в отделение полиции обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что сосед похитил ее имущество, материальный ущерб которого составил около 5000 рублей. Правоохранители выехали на место происшествия и осмотрели помещение. Потерпевшая рассказала, что забыла закрыть дверь, а после увидела у подозреваемого свой телефон. Мужчина не вернул мобильный и применил к женщине физическую силу.

Злоумышленника удалось задержать. Ранее мужчина был неоднократно судим. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.