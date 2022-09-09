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Общество9 сентября 2022 11:07

Глава Самары встретилась с представителями советов самоуправления школ

Для старшеклассников прошла лекция-экскурсия
Ирина СИНЕГУБОВА
Ребята смогли задать интересующие вопросы. Фото: администрация Самары

Ребята смогли задать интересующие вопросы. Фото: администрация Самары

Вчера, 8 сентября, глава Самары Елена Лапушкина встретилась с 20-ю самарскими старшеклассниками, которые представляют советы самоуправления своих школ.

— Для учеников организовали лекцию-экскурсию в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», — сообщили в администрации Самары.

Ребята посетили залы заседаний и кабинеты администрации, обсудили историю Самары и местного самоуправления, а также принципы работы и актуальные задачи. По словам старшеклассников, они увидели, где проходят обсуждения, принимаются решения и готовятся нормативно-правовые акты. А в конце встречи задали главе все интересующие вопросы.

Темы обсуждения касались транспорта, образования и мероприятий, которые проводятся в городе. Участниками встречи стали не только лидеры школьных советов самоуправления. Присутствовали также участники и призеры городских, региональных, российских конкурсов и олимпиад.