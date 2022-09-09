Дорогу на пересечении ул. Фрунзе и Ленинградской в Самаре отремонтируют до конца сентября 2022

Специалисты убрали брусчатку и приступили к обновлению дорожной одежды / Фото: t.me/Off_Road63/809

Стало известно, когда в Самаре отремонтируют участок дороги на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской. Ранее горожане пожаловались на разрушение там брусчатки, что создавало проблемы в движении не только автомобилистам, но и пешеходам (рядом с этим местом «зебра»).

Работы на проблемном участке стартовали в начале сентября 2022 года. Специалисты огородили часть перекрестка и убрали брусчатку. Сейчас они занимаются заменой дорожной одежды. Горожане следят за ремонтом ежедневно. И кому-то кажется, что все идет слишком медленно.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. Представители ведомства сообщили в соцсетях, что работы проводятся в штатном режиме. Ремонт на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской планируется завершить до конца сентября 2022 года.