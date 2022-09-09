В самарских парках и скверах проходят мероприятия ко Дню города

Программой «Самара – волжская душа!» жители региона смогут насладиться в Ерик Парке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 150 мероприятий запланировано в честь Дня города Самары в парках и скверах города.

— Там пройдут концертные программы, викторины, разные праздничные мероприятия, —сообщает администрация Самары.

Концерт ко Дню города Самары состоится в сквере по Ташкентской, сквере «Восточный», программа «Любимой Самаре» – в сквере Устинова, «Тебе, любимая Самара!» – в сквере Речников.

Фестиваль национальных культур «Мы – вместе!» пройдет в сквере им. Кузнецова. Легкоатлетический забег организуется в парке культуры и отдыха им. Гагарина, программа «Я люблю тебя, Самара!» — в парке «Воронежские озера».

Помимо этого, программой «Самара – волжская душа!» жители региона смогут насладиться в Ерик Парке, «Люблю тебя, моя Самара, горжусь людьми, историей твоей» – в сквере Фадеева, «С любовью к городу Самара!» – в сквере «Родина».