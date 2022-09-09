В Самарской области мужчина отправится в колонию на 9,6 лет за сбыт наркотиков

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области вынесли приговор мужчине за сбыт наркотиков. Он на 9 лет 6 месяцев лишится свободы и отправится в исправительную колонию строгого режима.

— С крупной массой наркотического вещества его обнаружили 13 февраля этого года примерно в 3 часа 30 минут, — сообщает прокуратура Самарской области.

Полицейские остановили автомобиль мужчины INFINITI M 35 на участке дороге, расположенном на 954 км трассы М-5 «Урал». Машину начали осматривать и не зря. В багажнике нашли свертки с мефедроном.

Такие же обнаружили во внутреннем кармане куртки водителя, которая лежала в салоне. Общая масса найденного наркотика – мефедрона составила 1 505,54 граммов. Три свертка изъяли. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.