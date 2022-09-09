Власти Самары добиваются сноса огромного памятника цыганскому барону на кладбище «Рубежное»

Если родственники усопшего не уберут памятник добровольно, его снесут принудительно / Фото: Александр Хинштейн

В мэрии Самары прокомментировали появление на кладбище «Рубежное» огромного памятника цыганскому барону. Ранее появилась информация, что гигантское надгробие с изображением долларов разместили на алле погибших сотрудников МВД, что возмутило горожан.

– Постановление о создании на территории муниципального кладбища «Рубежное» мемориального объекта «Аллея погибших сотрудников МВД» не принималось. Участок площадью 5,5 кв. м был предоставлен для захоронения Николая Ч. в соответствии с установленным регламентом. Он предназначен для двойного (родственного) захоронения, – сообщили в мэрии в ответ на запрос «КП-Самара».

По закону, надмогильные сооружения на кладбищах не должны выступать за границы предоставленного участка. Разрешенная высота для склепов – 3 м, для памятников – 2,5 м, для оград – 1 м. Однако родственники умершего нарушили эти требования. Надмогильное сооружение превышает установленные размеры.

Близким усопшего направили письмо с предложением добровольно убрать незаконный памятник. Если они не сделают этого в течение 30 дней, то МКУ «Ритуал» подаст заявление в суд, который должен будет вынести решение о принудительном демонтаже сооружения.