В Самарской области в выходные 10-11 сентября 2022 года ожидаются заморозки

Согласно прогнозу синоптиков, погода в регионе будет безветренной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные 10-11 сентября жители Самарской области отдохнут от сильных ветров. Полностью они не исчезнут, однако станут значительно слабее. Не обойдется и без заморозков – об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Погода в выходные дни сформируется полем повышенного атмосферного давления. Будет сухо и безветренно. В ночные и утренние часы местами по территории ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -4 градуса, – информируют синоптики.

Отметим, что небольшие ветра успеют пройтись по региону в субботу, 10 сентября. Они будут дуть с севера и северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Осадков не ожидается, погода будет солнечной с переменной облачностью. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

В воскресенье, 11 сентября, характер погоды во многом сохранится. При этом ветер будет значительно слабее, а столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.