Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 12:00

В Самаре вновь провели мониторинг минимальных цен на продукты

Жители смогут купить товары по самой низкой стоимости
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить товары по низкой цене

Жители смогут купить товары по низкой цене

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах. Специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации на 9 сентября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Сливочное масло за 438,8 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Подсолнечное масло за 76,90 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Полный список продуктов и цен можно узнать на официальных страницах мэрии. Проверки помогают составить представление о потребительской корзине.