В Самаре вновь провели мониторинг минимальных цен на продукты

Жители смогут купить товары по низкой цене Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах. Специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации на 9 сентября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Сливочное масло за 438,8 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Подсолнечное масло за 76,90 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Полный список продуктов и цен можно узнать на официальных страницах мэрии. Проверки помогают составить представление о потребительской корзине.