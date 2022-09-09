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Общество9 сентября 2022 12:04

Еще 1655 жителей Самарской области заразились коронавирусом 9 сентября 2022 года

За сутки на больничные койки отправили 114 пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
Общее число случаев заболевания превысило 422 тысячи

Общее число случаев заболевания превысило 422 тысячи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 9 сентября 2022 года, суточный прирост инфицированных составил 1 655 человек, что почти на сотню меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 422 273, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 114 пациентов. Количество выздоровевших в разы больше. Лечение закончили еще 1 762 человека. За все время победить заразу смогли 396 873 жителя региона.

Обновилась и статистика по смертям. К сожалению, умерли трое ковид-больных. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались уже 7 979 человек.