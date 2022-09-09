Более 600 автомобилистов оштрафовали за тонировку в ходе рейдов в Самарской области

С тонировкой ухудшается обзор и высок риск аварий. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На территории Самарской области, 6 и 8 сентября, прошли рейды на выявление незаконной тонировки передних стекол у автомобилей. Оштрафованы более 650 автомобилистов.

— Некоторые водители наносят тонировку из эстетических соображений и не хотят снимать ее . Но с ней ухудшается обзор и высок риск аварий, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Только в Самаре выявили 150 автомобилей, у которых тонировка была на передних и боковых стеклах, в Тольятти – у 152 водителей. Все нарушители привлечены к административной ответственности, им выписали штрафы.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям Самарской области привести стекла своих автомобилей в надлежащий вид, соответствующий действующим нормам.