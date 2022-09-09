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Общество9 сентября 2022 12:26

В Самаре отключат холодную воду в 10-ти домах на проспекте Кирова 12 сентября

Там будут проводиться плановые работы
Ирина СИНЕГУБОВА
Точные данные диспетчерская служба передаёт в районные администрации.

Точные данные диспетчерская служба передаёт в районные администрации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе, 12 сентября, с 09:00 до 21:00 в 10-ти домах на проспекте Кирова не будет холодного водоснабжения. с специалисты «РКС-Самара»

— Кратковременное отключение жилых домов связано с проведением плановых работ по замене задвижки на пр. Кирова, — сообщили в «РКС-Самара».

Без холодной воды в понедельник останутся дома, находящиеся по следующим адресам: пр. Кирова, 393, 389, 399А, 385, 331А, 385А, 333, 335, 383, 397А. После девяти часов вечера воду обещают вернуть.

Информация о плановых работах и домах, отключаемых от водоснабжения, является предварительной. В течение недели список проводимых работ может быть изменен. По информации «РКС-Самара», точные данные диспетчерская служба передаёт в районные администрации, чтобы предупредить жителей.