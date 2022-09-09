Апелляционный суд ужесточил наказание мужчине за повторное вождение в нетрезвом виде в Самарской области

Постановление суда вступило в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апелляционный суд ужесточил приговор Похвистневского районного суда мужчине за повторное вождение в нетрезвом виде.

— В мае этого года ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокурор посчитал его необоснованно мягким. Апелляционный суд изменил наказание на лишение свободы на год в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. В настоящий момент постановление суда вступило в законную силу.

Районный суд не в полной мере учел все обстоятельства произошедшего. Особенно тот факт, что мужчине ранее уже два раза назначили обязательные работы и условное лишение свободы.