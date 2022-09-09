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Общество9 сентября 2022 13:15

В Самарской области у злоумышленников аннулировали 15 охотничьих билетов

В последствии охотников судили
Алена ПРОВКИНА
Жители больше не смогут охотиться

Жители больше не смогут охотиться

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прокурор подал иск на аннулирование 15 охотничьих билетов. Злоумышленников ранее судили за преступления различной тяжести.

По данным прокуратуры региона, в Красноярском районе суд удовлетворил иск ведомства об аннулировании билетов. Охотники нарушили требования федерального закона, некоторые из злоумышленников имели наснятый или непогашенные судимости. Подсудимые незаконно владеют охотничьими билетами.

В интересах неопределенного круга лиц предъявлены иски. У судимых признали недействительными охотничьи билеты.