В Самарской области у злоумышленников аннулировали 15 охотничьих билетов

Жители больше не смогут охотиться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прокурор подал иск на аннулирование 15 охотничьих билетов. Злоумышленников ранее судили за преступления различной тяжести.

По данным прокуратуры региона, в Красноярском районе суд удовлетворил иск ведомства об аннулировании билетов. Охотники нарушили требования федерального закона, некоторые из злоумышленников имели наснятый или непогашенные судимости. Подсудимые незаконно владеют охотничьими билетами.

В интересах неопределенного круга лиц предъявлены иски. У судимых признали недействительными охотничьи билеты.