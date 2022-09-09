Самарскую область посетила делегация из Нижнего Новгорода для обмена опытом по работе с инвесторами

В регионе реализуется многоканальная система государственной поддержки. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарскую область с деловым визитом прибыла делегация из Нижнего Новгорода для обмена успешными практиками работы с инвесторами.

— Обсуждались сопровождение инвестпроектов и реализация мер поддержки, которая действует для бизнеса в Самарской области, — рассказали в минэкономразвития региона.

Коллег из других регионов привлекает ежегодное укрепление позиций Самарской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В регионе реализуется многоканальная система государственной финансовой и нефинансовой поддержки. Также эффективна регистрация прав собственности и постановка на кадастровый учет.

— За последние годы созданы условия для комфортного ведения бизнеса и реализации инвестпроектов, внедряются новые инструменты поддержки и развивается сеть инвестиционных площадок. Результатами усилий команды региона являются масштабные проектов наших партнеров, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представители «Промпарки» рассказали гостям о возможностях площадки и реализуемых проектах. В региональном центре «Мой бизнес» представили организационную структуру, опыт сопровождения проектов и меры поддержки. На площадке особой экономической зоны «Тольятти» делегация из Нижнего Новгорода познакомилась с проектами резидентов и инфраструктурой площадки.

Помимо этого, для участников делегации прошла экскурсия в технопарке «Жигулевская долина», в том числе показали экспозицию уникальных разработок «Сделано в технопарке». В технопарке ГАУ «ЦИК СО» коллегам презентовали экосистему поддержки инноваций. В его периметре развивается 284 инновационных проекта, создано более двух тысяч рабочих мест.