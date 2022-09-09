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Общество9 сентября 2022 14:21

В Самаре начали готовить к открытию эстакаду на улице Ново-Садовой

Пустить пробное движение планируют уже осенью
Алена ПРОВКИНА
В областном центре снизят транспортную нагрузку. Фото: скриншот видео

В областном центре снизят транспортную нагрузку. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты начали готовить эстакаду по улице Ново-Садовой к скорому открытию. Работы вышли на завершающий этап.

Городской блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета подготовку к открытию развязки. Совсем скоро автомобилисты смогут проехать по новому дорожному участку. Пробное движение планируют открыть уже осенью 2022 года. Судя по предоставленным кадрам, рабочие уже уложили асфальтный слой.

Напомним, что завершить все работы хотят до декабря следующего года. После окончания строительства путепровода в областной столице удастся снизить транспортную нагрузку.