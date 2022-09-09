В СамГМУ прошел всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина-2022»

Участие в конференции приняли представители 36 регионов России. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 9 сентября, в Самарском государственном медицинском университете прошел всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина».

— На конференции в рамках него обсуждали применение 3D-технологий в медицине, а именно в хирургической навигации, медицинской визуализации, 3D-анатомии, — рассказали в пресс-службе СамГМУ.

Участие в конференции приняли представители 36 регионов России, а к онлайн-трансляции подключились участники из Франции, Египта, Индии, Малайзии, Вьетнама, Турции и стран СНГ. На конференции работала экспозиция, где были представлены инновационные разработки университета и партнеров.

Во второй день форума провели онлайн-трансляцию операции пациентке из Набережных Челнов с врожденной аномалией нижней челюсти. Применялся аппаратно-программный комплекс «Автоплан», разработанный в СамГМУ. В него передается заранее подготовленная линия необходимого вмешательства. Таких пациентов в клиниках университета оперируют около 3-4 раз в месяц.

— Наш университет является инициатором создания нового научного направления 3D-анатомии, на первой конференции в прошлом году была одна секция, в этом году их уже пять, —рассказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.