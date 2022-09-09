В Самарской области руководитель не выплатил сотрудникам почти 300 тысяч рублей

Правоохранители проводят расследование
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области руководить одной из организаций не выплачивал сотрудникам заработную плату. Долг достиг почти 300 тысяч рублей.
По данным следствия, с января по апрель 2022 года руководитель строительной компании не выплатил двум работникам 270 тысяч рублей. Правоохранители отмечают, что деньги на расчетных счетах организации были. Их потратили в иных интересах, об этом сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.