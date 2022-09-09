В Самарской области людей возмутил свадебный кортеж, проехавший перед пешеходами на красный

Машины проезжают людей на пешеходном переходе. Фото: скриншот видео

Сегодня, 9 сентября, около 9 утра жителей Тольятти возмутил свадебный кортеж, который проехал на красный сигнал светофора по пешеходному переходу, когда по нему люди переходили дорогу.

— Когда они ехали на красный, то сигналили людям, дескать, валите с дороги, — пишет очевидец в телеграм-канале "Типичный Тольятти Новости".

Не все жители области разделили негативные мнения. Кто-то поделился собственными ситуациями, когда не только проезжали на красный, но и кольцо перекрывали. Часть людей поддержала молодоженов, аргументируя это свадьбой.

— Надо с пониманием отнестись. Будьте добрее, — пишет автор комментария.

— У людей свадьба. Никого не сбили, или сами на свадьбах по ПДД ездили, — защищает женщина в комментариях.